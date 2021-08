Video: pelotero venezolano se desplomó dentro del campo y comenzó a convulsionar durante un juego de las Ligas Menores

Una imagen realmente trágica se vivió en las Ligas Menores (MLiB). El prospecto venezolano, Daniel Brito, colapsó en el propio campo de juego y comenzó a convulsionar. El hecho ocurrió en un duelo de los Lehigh Valley Iron Pings, el 31 de julio. El estado de salud del pelotero es bastante delicado.

El video muestra como el beisbolista se fue desvaneciendo lentamente sobre el terreno de juego. Algunos miembros de su equipo y rivales intentaban auxiliarlo. Sin embargo, la tensión se apoderó de los presentes luego de que el venezolano comenzara a convulsionar.

🙏 Phillies AAA 3B Daniel Brito suffered a medical emergency tonight & is undergoing surgery

Brito was given oxygen by paramedics before being transported to a Rochester hospital

The game was suspended

Brito has been in Phillies minor leagues since 2015pic.twitter.com/WF5IdxQuot

— Jeff Skversky (@JeffSkversky) August 1, 2021