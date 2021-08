Ana Patricia Gámez se abre y revela cómo va su vida fuera de Univision y lejos de la televisión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Patricia Gámez lleva un mes completo lejos de las pantallas de televisión, por esta razón ahora puede sentarse y hacer un breve balance de su vida en la actualidad. Esto la lleva a sorprenderse, porque aunque ha dejado su trabajo como conductora de Enamorándonos y talento de Univision, sigue quedándose sin tiempo para cumplir con sus responsabilidades y compromisos.

La antigua estrella de Despierta América reconoce que sí está disfrutando y que puede pasar mucho más tiempo con sus hijos, además de que puede dedicarse a sus negocios y su podcast “Sin Filtro”, que ahora está a punto de estrenar nuevos episodios. Pero aún así, sigue sintiendo que no le alcanza el tiempo.

“Yo sí pensaba que no, cuando ya no tenga que salir de mi casa en las tardes y llegar por la noche voy a tener mucho más tiempo, no; sigo con corriendo, sigo llegando tarde a la cita, pero lo he disfrutado muchísimo, he estado viajando bastante, de vacaciones, de trabajo”, expone Ana Patricia Gámez en conversación con Mezcalent.

En sus recientes vacaciones dice que le fue muy bien y esto se pudo admirar a través de Instagram, en donde sus fans pudieron verla feliz y bella, presumiendo cuerpazo en bikini. Pero aún cuando sus fans la extrañan en la pantalla chica. Aprecian verla tan feliz al lado de su familia.

