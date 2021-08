El ex de Adamari López, Toni Costa, desata rumores de amorío y flirteo con una rubia según Chisme No Like.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho se ha dicho después que Adamari López le dijera de manera exclusiva a la periodista de Mandy Fridmann que era un hecho su separación de Toni Costa. Minutos después, la propia Adamari López publicó un comunicado en video en su cuenta de Instagram en el que dijo que la decisión era parte de su nuevo estilo de vida saludable y que la habían tomado, por el bienestar de la hija de ambos, Alaïa. Ahora Adamari vuelve a hablar con Mandy y tocaron el tema de la separación. Mientras, los conductores de Chisme No Like aseguran que descubrieron al ex de Adamari López, Toni Costa, en un supuesto flirteo con un rubia y esto obviamente desató de inmediato los rumores de un posible amorío.

Mandy le preguntó a la estrella de Telemundo por si tenía su relación en “hold” así como otros aspectos de su vida, a lo que Adamari López le respondió afirmativamente: “No sé… Yo estoy en hold, no sé qué te pueda decir, este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto, y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas es lo que más puedo decir”, dejando claro que esto pudiese ser o no un tiempo entre ambos pero que, como todo, pues es vulnerable a la realidad. Pocas horas después, el programa de farándula de Chisme No Like habló de un posible y supuesto amorío entre Toni Costa y una rubia por las redes sociales.

“Él se está divirtiendo con una rubia y mientras pone like y like a Nani Gaitán. Ella sigue a Toni Costa y Toni Costa sigue a Nani Gaitán… y ella dijo que el mes de agosto es uno de los más lindos porque cumple su amigo Toni Costa… Ella no tiene muchos seguidores, pero hace unos videos muy divertidos y es muy linda, muy hermosa y flaca… Cuidado que se te va a esperar el Toni”, dijo el periodista y conductor de Chisme No Like Javier Ceriani.

Por su parte, su compañera Elisa Beristain insistió en que no está de acuerdo con que ningún famosos engañe a sus fans, refiriéndose así a la supuesta operación bariátrica que aseguran en Chisme No Like se hizo la conductora de Hoy Día. “Cada quien se hace lo que sé su gana. Aquí la cuestión es que no engañes a tus seguidores diciéndole que tomas agua con limón como Chiquis… O en este caso como Adamari, que les hizo creer que con este patrocinio que tiene de los productos de Oprah es como llegó a la hermosa figura que ahora luce. No se puede engañar a la gente que te sigue y confía en ti”, dijo firmemente la periodista.

Total que, ni Adamari López ni Toni Costa han hablado más de su relación hasta hoy que la boricua ventiló cómo se encuentra en este sentido en medio del bienestar que siente al llevar una vida mucho más saludable. Misma que la ha hecho amar los ejercicios y lucir una nueva figura totalmente envidiable.