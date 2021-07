El ex de Adamari López, Toni Costa, se relaja en una piscina, muestra el cuerpazo y las mujeres enloquecen con él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras Adamari López sigue presumiendo su nuevo cuerpazo con distintos atuendos, Toni Costa no se queda atrás. El bailarín se fue a a su tierra natal España y aprovechó al oportunidad para publicar una foto en traje baño desde una piscina y las mujeres que lo siguen y admiradoras literal enloquecieron con el cuerpazo que se gasta el ex de la conductora de Hoy Día, Adamari López.

Mientras muchos piensan que Toni Costa está triste por su reciente separación de Adamari López, la verdad es que las imágenes que ha compartido en las redes sociales dicen todo lo contrario. El mismo viajó a España por compromisos laborales, pero obviamente también ha dedicado parte del tiempo a relajarse durante este verano y pues ha sorprendido a muchas de sus seguidoras con el cuerpazo y los chocolatitos que tiene el bailarín. Sin duda, Toni Costa anda levantando pasiones entre el público femenino.

“Otro como él, Adamaris López no va a conseguir, guapo y joven”, “Tú te mereces eso y mucho más y cada día más hermoso”, “Niño qué cuerpo“, “Bello un hombre muy atractivo”, Bendiciones guapísimo con mucho respeto”, “Me siento una vieja verde que le gusta Toni Costa que es mucho más joven”, “Guapísimo que estás Toni, te doy lo que pidas y hasta me caso”, “Hola por la madre que te parió, así de guapisiiiiiiimo!!!·, “Toni estas que rompes”, “Bellísimo que hombre más guapo”, “Válgame mi madre, me caso contigo”, “Qué hermoso eres”, “Te cuento que estás bello”. “Ese ombligo me encanta”, fueron algunos de los piropos de admiración y hasta subidos de tono que recibió el ex de Adamari López, Toni Costa en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Precisamente hace unos días, la que dio de qué hablar fue Adamari López, quien se dejó ver muy acarameladita con su compañero Nacho Lozano, periodista de Telemundo. Muchos fueron los seguidores que comentaron que “La Chaparrita” ya tenía reemplazo para Toni Costa. Pero otra tanto de fans la defendieron del apretado abrazo. Pero todo indica que entre Adamari y Nacho solo hay una bonita amistad. De hecho, Adamari López repitió el cariño y se lo llevó a comer comida puertorriqueña en compañía de la Chiquibaby. Si hay alguien que ha demostrado querer mucho a sus amigos de set es la propia puertorriqueña.

Aún así hay muchos seguidores del show de Hoy Día que han asegurado que están cansados de los vuelos y revuelos de Adamari López. Primero que nada por su vestuario, pero esto algo en lo que siempre Adamari ha estado en el ojo del huracán y por otro lado, por decir que termina con Toni Costa pero se van de viaje juntos y pues a muchos no han estado de acuerdo y hasta manifestado sentirse engañados por la ex pareja. A esto se le suma el rumor de si se operó el estómago o no. Pero esto es solo un grupo de personas, si hay alguien que ha sabido ganarse el corazón de miles de latinos en el mundo es Adamari López con su humildad, buen corazón y belleza.