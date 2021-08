Mujer cayó del techo mientras “cazaba fantasmas” en estación de tren abandonada en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer “cazafantasmas” se llevó el susto de su vida al caer unos 15 a 20 pies de altura a través del techo de una estación de tren abandonada en Buffalo (NY), reportó la prensa local.

La mujer no identificada de 35 años es residente de Kenmore (NY) participaba con un hombre en una investigación paranormal en Buffalo Central Terminal el sábado a las 10:30 p.m., cuando se precipitó por la parte superior de una subestación.

La llevaron de urgencia al Erie County Medical Center, donde la trataron por múltiples lesiones no especificadas, indicó The Buffalo News. La pareja cazadora de fantasmas no tenía permiso para estar en la propiedad, que lleva 42 años abandonada, pero no se presentaron cargos en su contra.

El supuesto edificio espeluznante atrae mucha atención de aquellos interesados ​​en lo sobrenatural. Ha habido visitas guiadas para ver “fantasmas” en el edificio y allí se han grabado secciones del programa de televisión “Ghost Hunters”.