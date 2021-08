Poncho de Nigris quiere meter preso a Javier Ceriani y este último responde contundentemente.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista y conductor del programa de farándula de Chisme No Like, Javier Cieriani, publicó en su cuenta de Instagram que el actor Poncho de Nigris quiere meterlo a al cárcel y que estaría dispuesto a pagar lo que sea con tal de verlo ahí. Resulta que Poncho señala al periodista argentino de haberse puesto en contacto con las trabajadoras de su hogar y haberle pedido a las mismas que usaran sus teléfonos para grabar todo lo que sucede en esa casa.

En una entrevista que le dio Poncho de Nigris a Gustavo Adolfo Infante aseguró que Javier Ceriani le pidió a las empleadas domésticas que laboran en casa del actor que hablaran sobre unos supuestos maltratos de los cuales serían víctimas por parte de Poncho. Incluso, una de ellas compartió un supuesto tabaco de marihuana que pertenecería al actor. El mismo se defendió diciendo que es CBD y no marihuana. Pero ahora que siente que la privacidad de su hogar fue quebrantada, no sólo quiere demandar a Javier Ceriani y meterlo a la cárcel sino que también quiere tomar medidas legales contra las trabajadores domésticas. Asegura que las mismas tenían un contrato de confidencialidad firmado. “Yo no voy a descansar hasta que pase algo después de esto, porque sino ya cualquier pendejo puede salir y te puede hacer daño”, dijo el actor.

Javier Ceriani, por su parte, respondió contundentemente y argumentó que él también podría demandar al actor Poncho de Nigris por este haberse referido al periodista en género femenino, cuando claramente el Ceriani es del sexo masculino. “Es un hombre o una mujer, no sé qué sea, güero de pelo largo…”, le dijo Poncho a Gustavo Adolfo. Agregó también que lo quiere meter a la cárcel y que está dispuesto a pagar para hacer que esto se lleve a cabo.

El conductor de Chisme No Like y compañero de Elisa Beristain, Javier Ceriani, respondió que ellos no le pagaron a las empleadas domésticas ni para que grabaran lo que sucede en esa casa, ni para que declararan. Tal como no han hecho con ninguna de las personas que usan las pantallas del show de farándula para hacer distintas denuncias.

Además, le criticó a Gustavo Adolfo Infante haber dicho que Ceriani era un solitario y un amargado. El argentino que reside en la ciudad de Los Ángeles agregó: “Tú me conociste en Miami y sabes muy bien que me llamaban el Rey del Placer. Estaba siempre con muchas mujeres hermosas… hasta Niurka Marcos se montó en mi carro porque la pasaba de maravilla”, respondió de forma contundente Ceriani.