Directora de Apple es suspendida por denunciar en Twitter que existe ambiente hostil y sexismo en la compañía

A Apple no le gustó que su directora senior del programa de ingeniería, Ashley Gjovik, tuiteara sobre el sexismo y el ambiente hostil que priva en la oficina y la puso en licencia administrativa indefinida.

“Durante meses, he estado planteando preocupaciones a las relaciones con los empleados de Apple sobre años de experiencias con sexismo, un ambiente de trabajo hostil, acoso sexual, condiciones de trabajo inseguras y represalias”, comentó Gjovik en una entrevista con The Verge.

So, following raising concerns to #Apple about #sexism, #hostileworkenvironment, & #unsafeworkconditions, I'm now on indefinite paid administrative leave per #Apple employee relations, while they investigate my concerns. This seems to include me not using Apple's internal Slack.

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021