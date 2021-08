Kanye West: se ofrecieron vacunas Covid-19 a los asistentes en la fiesta de escucha de su albúm ‘Donda’

Actualmente el rapero, Kanye West, está promocionando su décimo álbum de estudio, ‘Donda’, y realizó una fiesta de escucha este jueves, 5 de agosto, en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, donde se ha estado quedando hasta culminar todos los detalles para el lanzamiento.

Por este motivo, la cuenta oficial del estadio expresó a través de Twitter que los asistentes al show que quisieran vacunarse podían pasar a los puestos de atención para inyectarles el biológico de Pfizer antes de que Kanye saliera a exhibir su álbum.

We are offering Pfizer vaccines to fans attending tonight's listening party.

Vaccines will be offered in sections 340-347 until 9:30pm. pic.twitter.com/eDPEdgy29b

— Mercedes-Benz Stadium (@MBStadium) August 6, 2021