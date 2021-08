Marileidy Paulino logra su segunda medalla en unos Juegos Olímpicos históricos para República Dominicana

República Dominicana ha sido la sensación de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los dominicanos han sobresalido en el atletismo cosechando históricas preseas que les han hecho subir considerablemente en el medallero. Marileidy Paulino ganó la medalla de plata en los 400 metros planos y vuelve a colocar la fiesta en el país caribeño.

Paulino tuvo una excelente participación. La dominicana sólo estuvo por detrás de la atleta de Bahamas, Miller-Uibo. La deportista no bajó el ritmo y en ningún momento mostró complicaciones de perder la competencia gracias a su récord de 48,36 segundos.

Shaunae Miller-Uibo takes 🥇🇧🇸 in the women's 400m.

Marileidy Paulino wins 🥈🇩🇴

Allyson Felix gets🥉🇺🇸, in her fifth Olympic Games. Felix has 10 Olympic medals, tying Carl Lewis for the most by a U.S. track and field athlete.

(Via @NBCOlympics)pic.twitter.com/rudbFs4nQX

— The Undefeated (@TheUndefeated) August 6, 2021