Conmoción en Chicago: mataron a una joven policía que había sido madre hace dos meses

Una joven policía de 29 años murió tras un tiroteo derivado de una parada de tráfico en Chicago.

Ella French que había regresado al servicio hace unas semanas tras su licencia por maternidad de una hija de dos meses, fue gravemente herida y murió en un hospital tras el suceso.

Su compañero resultó gravemente herido y se debate entre la vida y la muerte en un hospital. El crimen ha golpeado a la fuerza de la policía en la ciudad.

Los oficiales fueron atacados cobardemente después de detener a un vehículo en el que viajaban dos hombres y una mujer en la zona sur de la ciudad alrededor de las 9 pm del sábado.

Ella y su compañero respondieron al fuego y lograron herir a uno de los ocupantes, por lo que lograron hacer dos arrestos. La mujer se dio a la fuga.

La joven policía fue llevada de emergencia al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde murió horas más tarde.

Decenas de oficiales llegaron y montaron una guardia afuera del nosocomio, acongojados por la primera muerte de un oficial en activo desde 2018.

La reciente madre se había unido a la policía apenas en 2018 para formar parte del equipo de seguridad comunitaria, una unidad que atendía puntos críticos en la ciudad, azotada por una creciente ola de violencia.

Officer Ella French of the Chicago Police Department was shot and killed last night while working on duty. Please continue to pray for the family of Officer French and the fast recovery of her partner who was also shot.

This violence towards LE must end! pic.twitter.com/3hmt2Z0Zz8

— Chief Scott Hughes (@ChiefShughes) August 8, 2021