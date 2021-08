Jennifer Aniston imparte una lección de sentido común a los anti-vacunas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las redes sociales han reaccionado como de costumbre a las recientes declaraciones de Jennifer Aniston sobre su decisión de sacar de su “rutina semanal” a aquellas personas que se hayan negado a vacunarse contra el temido coronavirus, que no ha dejado de provocar decenas de miles de contagios en Estados Unidos y en el resto del planeta en su llamada variante Delta.

Críticas muy encendidas, frases descontextualizadas y reproches a cuenta de su supuesto carácter discriminatorio y en contra de la libertad individual son solo algunas de las manifestaciones que han salido a relucir públicamente tras la entrevista concedida por la intérprete a la revista InStyle. Algunos internautas se han dirigido directamente a ella para pedirle explicaciones por una postura que consideran extremista, interpelaciones a las que la antigua protagonista de ‘Friends’ ha contestado con mucha calma y, sobre todo, sentido común.

Un usuario de Instagram ha cuestionado abiertamente su nueva política de relaciones personales aludiendo al hecho de que Jennifer Aniston ya tiene la pauta completa de inoculación contra el virus, lo que a su juicio implicaría que a la artista no le afecta en absoluto que la persona con la que esté interactuando haya decidido vacunarse o no. La respuesta de la actriz ha vuelto a poner de manifiesto que, a diferencia de muchos, ella sí entiende que las vacunas no evitan necesariamente los contagios ni cortan de raíz la transmisión comunitaria a menos que su administración esté perfectamente coordinada.