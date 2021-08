Las frases más impactantes de Lionel Messi en su despedida del Barcelona

Lionel Messi se despidió este domingo del Fútbol Club Barcelona, el equipo de sus amores, en el que se formó y se convirtió en leyenda. Fue un adiós doloroso para todos los involucrados. Especialmente para el astro argentino, que por momentos no podía hablar debido a las lágrimas. Aun así, dejó frases más que interesantes en su última alocución como miembro de la plantilla.

Estas son algunas de las frases más replicadas por los medios, incluso por la página web del Barcelona, que recopiló su propio top de frases de Messi:

-“No sé si voy a poder hablar…”.

Frase corta, pero que dice mucho. Messi se quiebra en llanto y admite que no sabe qué decir en un momento para el que no estaba preparado en este año, a diferencia del año pasado.

– “Me queda la espina de no haber conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina“.

Messi, años atrás, prometió traer de vuelta el trofeo de la UEFA Champions League a Barcelona, y es normal que le quede la espina por no haberlo conseguido. Se encontró una eliminación más fuerte que la otra.

– “Este es el momento más difícil de mi carrera deportiva. He tenido muchos momentos difíciles, muchas derrotas, pero esto no. Esto ya no vuelve, es el final en este Club y ahora empieza una nueva historia”.

El argentino acompaña a sus acciones con palabras. Lo vimos llorar como nunca lo habíamos visto, y sus palabras acompañan ese sentimiento de dolor. Del tener que irse de su amado club.