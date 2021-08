Los títeres se apoderan de Nueva York este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El International Puppet Fringe Festival, el único festival internacional de marionetas dedicado a los títeres, regresa esta semana con más de 40 presentaciones de algunos de los principales fabricantes y compañías de todo el mundo.

Organizado por el Teatro SEA, Grupo MORÁN (The Morán Group) y El Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez, el festival incluirá presentaciones en vivo realizadas en La Plaza de El Clemente en el bajo Manhattan, así como presentaciones virtuales, talleres y proyecciones de películas.

“Los títeres representan la alegría, la energía y el arte de los neoyorquinos, y la Semana de los Títeres de NY lleva este talento al escenario internacional”, dijo el Dr. Manuel Morán, fundador y productor del International Puppet Fringe Festival. “Durante la pandemia, cuando nuestros telones no podían levantarse, nuestros titiriteros se preparaban con entusiasmo para cautivar al público con sus talentos creativos. Estamos ansiosos por compartir finalmente su trabajo con ustedes”.

Además, durante la Semana de Títeres de Nueva York, se inaugurará el Puppets of New York, una exposición que sucederá tanto en El Clemente como en el Museo de la Ciudad de Nueva York. El festival también honrará al fundador del Center for Puppetry Arts, Vincent Anthony, e incluirá apariciones de Lamb Chop, Mallory Lewis y Leslee Asch.

Muchos de los eventos del Puppet Fringe serán gratuitos, al aire libre y abiertos al público, dando la bienvenida a los neoyorquinos al mundo de la actuación de títeres en vivo.

Otros eventos, tales como paneles y exhibiciones completarán la semana de presentaciones, destacando las contribuciones de los neoyorquinos a la comunidad internacional de títeres y atrayendo nuevas audiencias al redil.

“El Clemente es un hogar apropiado para los eventos del festival, ya que los títeres encontraron un hogar aquí temprano en la década de 1990 y continuamos fomentando diversas representaciones de títeres en nuestros espacios de teatro”, dijo Libertad Guerra, directora ejecutiva de El Clemente. “Nuestra esperanza es que Puppet Week NYC llame la atención sobre esta forma de arte próspera y en evolución que une el teatro con todas las artes visuales y atrae a personas de todas las edades, orígenes e identidades culturales”.

La lista completa del programa está disponible en puppetfringenyc.com

La Semana de los títeres incluye: Jueves 12 de agosto Puppets of New York: Downtown at El Clemente @ Abrazo Interno Gallery

Vince Anthony’s Legacy @ LES Gallery

Teatro SEA’s International Collaborations @ Teatro SEA

Murals of Puppetry around the World @ Tamayo Gallery (Teatro LATEA)

1 pm- Títeres en el Caribe Hispano: Episodio 1: Cuba (42 min.), Episodio 2: Dominican Republic (52 min.) & Episodio 3: Puerto Rico (70 min.) @ Teatro SEA En el MCNY 7:00pm – Apertura de la exhibición Puppet City

8:00pm – Muppets Take Manhattan Screening (Evento con costo) Viernes 13 de agosto 3pm – UNIMA-USA Reunión Anual de Membresía @ Puppet Lounge

4pm – Out of the Shadows Panel @ Teatro SEA

4pm – Karagoz por U.S. Karagoz Theatre Company @ Teatro Flamboyán

5pm – Salt Over Gold por Czechoslovak por American Marionette Theatre @ La Esquinita (Canopy)

5pm- Dreamscapes short films (Adult) @ Los Kabayitos

6pm – La Macanuda por Deborah Hunt @ Teatro Flamboyán

6:30pm – The Triple Zhongkui Pageant Chinese Theatre Works @ La Plaza

7pm – Los Grises/The Gray Ones por SEA @ La plaza

8pm – Great Small Works Spaghetti Dinner Cabaret Puppet Slam @ La Plaza Sábado 14 de agosto 11am – Little Red’s Hood por Swedish Cottage Marionette Theatre @ Suffolk St.

11am – Penguin in my Pocket por Kurt Hunter @ Teatro LATEA

12pm – UNIMA-USA Symposium – UNIMA Social Justice Symposium @ Teatro SEA

12pm – Dreamscapes short films (Family Edition) @ Los Kabayitos

1pm – Los Colores de Frida / The Colors of Frida por SEA @ Suffolk

1pm – The Marzipan Bunny por A Couple of Puppets @ Teatro LATEA

1pm – Chicken Soup, Chicken Soup por WonderSpark Puppets @ La Esquinita (Canopy)

2pm- Títeres en el Caribe Hispano: Episodio 1: Cuba (42 min.) y Episodio 3: Puerto Rico (70 min.) @ Los Kabayitos

2:30 pm – Presentación de la serie de Libros Teatro de Teatro SEA @ Teatro SEA

3pm – Beautiful Blackbird: An African Folktale por Lovely Day Creative Arts @ La Esquinita (Canopy)

4pm – Once upon a time in the Lower East Side… por JunkTown Duende @ Teatro LATEA

4pm – Karagoz por U.S. Karagoz Theatre Company @ Teatro Flamboyán

5pm- Puppet States por Paulette Richards @ Teatro SEA

5pm – Salt Over Gold por Czechoslovak-American Marionette Theatre @ La Esquinita (Canopy)

6pm – La Macanuda por Deborah Hunt @ Teatro Flamboyán

6:30pm – The Triple Zhongkui Pageant por Chinese Theatre Works @ La Plaza

7pm – Los Grises/The Gray Ones por SEA @ La plaza

8pm – PGOGNYC present The Bawdy, Naughty Puppet Cabaret / Puppet Slam @ La Plaza Sunday, August 15th 11am – Little Red’s Hood por Swedish Cottage Marionette Theatre @ Suffolk St.

11am – Beautiful Blackbird: An African Folktale por Lovely Day Creative Arts @ La Esquinita (Canopy)

11am – The Marzipan Bunny por A Couple of Puppets @ Teatro LATEA

11:30 am – Encuentro de títeres gigantes y mascotas @ Suffolk St.

12pm – Dreamscapes short films (Family Edition) @ Teatro SEA

1pm – Chicken Soup, Chicken Soup por WonderSpark Puppets @ La Esquinita (Canopy)

1pm -Taller de Títeres 2-D por Junktown Duende @ Suffolk

1pm – Penguin in my Pocket por Kurt Hunter @ Teatro LATEA

2pm – Títeres en el Caribe Hispano: Episodio 2: República Dominicana (52 min.) Episodio 3: Puerto Rico (70min.) @ Los Kabayitos

3pm – The Pura Belpré Project por SEA @ Suffolk

3pm – Harlem River Drive por Bruce Cannon @ La Esquinita (Canopy)

4pm -Karagoz por U.S. Karagoz Theatre Company @ Teatro Flamboyán

5pm – Once upon a time in the Lower East Side… por JunkTown Duende @ Teatro LATEA

5pm – Salt Over Gold por Czechoslovak-American Marionette Theatre @ La Esquinita (Canopy)

6pm – La Macanuda por Deborah Hunt @ Teatro Flamboyán

6:30pm – The Triple Zhongkui Pageant por Chinese Theatre Works @ La Plaza

7pm – Los Grises/The Gray Ones por SEA @ La plaza

8pm – Puppet Dance Party @ El Clemente (Open to the public) EXHIBICIONES Puppets of New York: Ubicación: El Clemente Center (107 Suffolk Street, NYC) Abierta hasta el septiembre 30 Esta exposición se centra en 12 importantes artistas del bajo Manhattan que están comprometidos a explorar las posibilidades teatrales del teatro de títeres, y presenta ejemplos de su trabajo de teatro de marionetas. Muchos de los artistas destacados actuaron en los Festivales Henson, y todos continúan creando y actuando en el centro de Nueva York. Co-curada por Leslee Asch, directora de producción de los cinco Festivales Internacionales de Teatro de Marionetas de la Fundación Henson, y Monxo López del Museo de la Ciudad de Nueva York (MCNY). Puppets of New York Abierta hasta marzo, 2022 Ubicación: Museum of the City of New York, 1220 Fifth Avenue, NYC Esta exposición explora la historia extraordinaria, sorprendente y diversa de los residentes más extravagantes de la ciudad de Nueva York. De Punch y Judy a Oscar the Grouch; desde Lamb Chop hasta El Rey León; desde el Año Nuevo Lunar hasta el desfile del Día de Acción de Gracias, las marionetas, figuras de sombras y títeres de varilla y mano de Nueva York han engalanado nuestros escenarios, estudios y calles. Se han transmitido en todo el mundo y, con el tiempo, han remodelado las tradiciones de los títeres de muchas culturas. También en El Clemente: Exhibición del legado de Vincent Anthony al mundo de las marionetas

Fotografías de la trayectoria del fundador del Center for Puppetry Arts en Atlanta.



Murales de marionetas alrededor del Mundo @ Galería Tamayo (Teatro LATEA)





Murales por el reconocido muralista del LES, Alfredo “Freddy” Hernández.