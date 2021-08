NYPD busca a pervertido latino por espiar a niñas y adultas en baño de tienda Target en Queens

Un joven, posiblemente hispano, está siendo solicitado por NYPD como sospechoso de haber usado la cámara de un teléfono celular para espiar a niñas y adultas en el baño de una tienda Target en Queens.

Ayer la policía de Nueva York publicó imágenes de vigilancia del hombre, que supuestamente violó la privacidad de mujeres dos días seguidos en el negocio ubicado en SkyView Center en College Point, Flushing.

Según NYPD, el primer incidente ocurrió alrededor de las 3:20 p.m. el 29 de julio, cuando el hombre no identificado siguió a dos niñas de 3 y 12 años. Después de que las pequeñas ingresaron al baño, el hombre puso su teléfono celular debajo del cubículo para grabar o fotografiarlas. Las niñas salieron corriendo del baño y alertaron a las mujeres con las que estaban, pero el hombre huyó de la tienda a pie.

Al día siguiente, alrededor de las 8:25 p.m., una mujer de 40 años estaba en un pasillo de la misma tienda y cuando se inclinó para mirar un artículo, el supuesto pervertido puso un teléfono celular debajo de su falda para espiar sus partes íntimas, dijeron las autoridades. De nuevo escapó caminando antes de ser atrapado, informó Pix11.

No se sabe si ha habido incidentes similares adicionales allí o en otros lugares. NYPD publicó dos imágenes del hombre con la esperanza de que el público pueda ayudar a identificarlo y denunciar otros posibles abusos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for AN unlawful surveillance inside of Target located at 40-42 College Point Boulevard. #queens @NYPD109pct on 7/29/21- 7/30/21- perpetrator followed a 12 y/o and 3 y/o into bathroom and placed phone under bathroom stall to photograph. Reward up to $3500Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/dZtR86JLSv

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 11, 2021