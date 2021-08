Alexa Dellanos toma el sol con un hilito dental y Myrka Dellanos le deja un sentido mensaje en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexa Dellanos sabe cómo tomar el sol y hacer que sus fans se derritan por ella en el proceso. Desde Grecia la joven modelo e influencer compartió un albúm fotográfico en el que aparece con un bikini celeste y lunares blancos. Además de que se le puede ver a cuerpo completo modelando estas piezas, también ha dejado que la admiren de espaldas mientras se acuesta bajo el sol, para que éste bañe su derrière con semejante hilo a lunares.

La publicación también incluye imágenes del interior del recinto en el que se está hospedando durante su visita. Y además de las vistas, se puede admirar el tipo de comida que Alexa Dellanos toma, para mantenerse siempre en forma. Se sabe que la rubia es vegana y que por esta razón entre su dieta no hay carnes ni lácteos.

La publicación de Alexa fue comentada por varios. Entre estos por su mamá la ex conductora de Primer Impacto y Al Rojo Vivo, Myrka Dellanos, quien no dudó en dejarle el siguiente y sentido mensaje a su única hija: “I love you sooooo much! Miss you sooooooo much my munchkin!”.

La influencer Nicole García también reaccionó a la publicación de Alexa, dejando como comentario un: “Qué bella”. Nicole es una venezolana, conocida también por ser una de las íntimas amigas de La Divaza.

