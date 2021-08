Jailyne Ojeda presume sus voluptuosos encantos en ajustado enterizo animal print

Jailyne Ojeda es una de las chicas que causa revuelo en Instagram y goza de gran popularidad, haciendo que cada uno de sus movimientos cause gran expectativa y mantenga en vilo a fans.

En esta ocasión la modelo compartió un breve video en el que se le puede ver moviendo su anatomía mientras presume sus voluptuosos encantos enfundada en un ajustados enterizo en donde el protagonista principal fue su torneada retaguardia.

Como era de esperarse el clip de la mexicana ha recibido más de 100 mil visualizaciones y una cascada de piropos.

Apenas unos días antes, Jailyne Ojeda subió unas fotografías y videos usando un diminuto bikini negro y varios candentes modelitos, para compartir con sus fans que, aunque por el momento no se ha operado los senos, no descarta la posibilidad de hacerlo si algún día se decide a tener hijos y amamantarlos.

“Just Jailyne being sexy per usual 🔥 btw I’ve always said I would never get my boobs done cause they’re nice naturally but I’ve made up my mind that after I have kids and breast feed they probably won’t be as perky so I’ll have to get them done 🤷🏻‍♀️“, aseguró la joven.

