Ladrón armado robó 27 celulares valorados en $30,000 en tienda Verizon en El Bronx, a plena luz

NYPD está buscando a un ladrón que se llevó mercancía valorada en 30,000 dólares, en una tienda Verizon en El Bronx.

El robo se desarrolló alrededor de las 6:30 p.m. del lunes. Según el video divulgado ayer por la policía de Nueva York, un ladrón solitario entró armado a la tienda en 5909 Riverdale Ave. cerca de West 259th St, en North Riverdale, y exigió que el personal entregara los dispositivos electrónicos, mientras al menos un cómplice lo esperaba afuera en un auto.

El hombre entró como un cliente normal, sacó un arma y llenó una bolsa con 27 teléfonos celulares, siete relojes inteligentes y tres tabletas que estaban en la caja de seguridad, según la policía. Al salir, se cruzó con una cliente incrédula que venía entrando. Nadie resultó herido en el atraco.

Otra cámara de vigilancia vio al ladrón subirse como pasajero con la mercancía robada a un sedán oscuro de cuatro puertas. Luego el auto huyó en dirección desconocida, reportó Pix11.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for a Robbery inside of 5909 Riverdale Avenue #fieldston #bronx On 8/9/21 @ 6:30PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/lwOWfJyfnY

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 12, 2021