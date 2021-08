Variante Delta del COVID-19 sigue mandando a más neoyorquinos no vacunados a los hospitales

Todos los dedos apuntan a que las hospitalizaciones por complicaciones asociadas con el COVID-19 en la Gran Manzana siguen teniendo un ligero repunte en las últimas semanas, particularmente durante los primeros días de agosto. Para las autoridades de Salud de la ciudad de Nueva York, no es un momento de “tensión”, aunque sí está muy claro que una aplastante mayoría de los ingresados a emergencias no han recibido dosis de la vacuna.

Durante esta semana, un promedio de 554 personas estaban internadas por síntomas graves de la enfermedad y 114 pacientes se encontraban por la misma razón en unidades de cuidados intensivos (UCI), el pico más alto reportado en toda la ciudad desde el pasado mes de junio, cuando los pacientes graves en camas de centros de salud, se mantenían por debajo de los 200.

Al transcurrir junio y julio, el número de pacientes que debieron acudir a emergencias y luego ser internados por situaciones graves vinculadas con la infección viral no superaron los 28 casos diarios. En agosto, ya escaló el pico de 62 hospitalizaciones. Lo que se traduce en un aumento del 221%, si se revisan las cifras del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York (DOHMH).

“En efecto, el sistema de hospitales públicos ha visto el aumento de las hospitalizaciones de pacientes con COVID-19, igualmente como el resto del país, pero estas admisiones aún no son tensas para el sistema”, confirmó este martes Stephani Guzmán, portavoz de la corporación de hospitales públicos ‘NYC Health+Hospitals’ (H+H).

Por su parte, el Dr Mitchell Katz presidente de ‘H+H’ ha enfatizado que el seguimiento de los casos permite dibujar claramente que “casi la totalidad” de los ingresos a las áreas de emergencia y terapias intensivas de pacientes positivos en coronavirus que han sufrido cuadros de gravedad , en las últimas semanas, tienen algo en común: “no estaban inoculados”.

Otras fuentes también precisan esta realidad: Alrededor del 85 al 90 por ciento de los pacientes con ciertos niveles de complicación por el virus en las últimas semanas no están vacunados, dijo un portavoz del sistema privado de salud Northwell al The New York Times.

La conclusión de las autoridades parecen validarse cuando se cruzan las estadísticas oficiales.

Por ejemplo, vecindarios del este y el oeste de Harlem en el Alto Manhattan, se destacan en el mapa como las localidades con más hospitalizaciones en la isla. Pero también coincide con uno de los promedios de inmunización más bajos de todo este condado.

Mientras que en partes del Centro, Upper East Side, Upper West Side y Bajo Manhattan existen vecindarios en donde entre 90% y 100% de sus residentes están ‘full’ vacunados, en códigos postales del centro Harlem como el 10026, apenas el 49% ha recibido las inyecciones. Y, en efecto, allí se observan más pacientes complicados tras infectarse con el virus.

La misma tendencia se detecta en partes de El Bronx como es el caso del eje Claremont – Morrisania en donde la tasa de personas completamente vacunadas alcanzó hasta este lunes el 40%, pero sus centros hospitalarios han visto el ingreso de un mayor número de pacientes infectados con cuadros severos.

Mientras en los centros de salud estos vecindarios del Condado de la Salsa, se registran entre 12 y 13 hospitalizaciones por cada tres días, en otras áreas de la ciudad en donde la inyección ha alcanzado a más del 70% de sus residentes, los pacientes recibidos por emergencias vinculadas con el coronavirus ha llegado a 0%. Así lo detallan los registros divulgados por DOHMH.

Aún así, el escenario pandémico de la Gran Manzana luego de 16 meses enfrentando la pandemia está totalmente alejado de aquella ciudad con emergencias repletas de pacientes, esperando por ser atendidos, y centenares de enfermos agonizando en hospitales de campaña. En este punto, las autoridades siguen poniendo todas las baterías en expandir al máximo la vacunación.

Más del 70% de los recientes enfermos graves debido al coronavirus, que han ocupado camas de centros de salud en la Gran Manzana, han sido adultos mayores de 65 años.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de MedRxiv compartido por el comisionado del DOHMH, Dave Chokshi, el programa de vacunación en la ciudad de Nueva York redujo “sustancialmente” las hospitalizaciones por COVID-19 entre la población mayor de 65 años, un grupo de neoyorquinos que antes de ser elegibles para la inmunización, casi en un 15% terminaba presentando síntomas muy severos de la infección.

“Esta es una evidencia valiosa, local y del mundo real de que las vacunas funcionan”, puntualizó el médico de la Ciudad.

