EN VIVO: Biden dará mensaje sobre caos en Afganistán y consecuencias para Estados Unidos

A las 3:45 p.m. del Este, el presidente Joe Biden dará un mensaje desde la Casa Blanca para hablar sobre la situación en Afganistán, tras la toma de control de los talibanes.

Se espera que el mandatario aborde la situación sobre el desalojo del personal diplomático estadounidense, sus familias, así como los aliados afganos que ayudaron a EE.UU. durante sus acciones en aquel país.

En medio de las críticas el presidente Biden, el domingo la Casa Blanca dio a conocer una fotografía del mandatario en una reunión virtual con sus asesores.

“Esta mañana, el presidente y la vicepresidenta se reunieron el su equipo de seguridad nacional y oficiales de alto nivel para escuchar la última información sobre la evacuación del personal civil estadounidenses en Afganistán… y otros aliados”, indica el mensaje.

La foto se volvió viral e intensificó las críticas al presidente demócrata, debido al caos en Afganistán.

This morning, the President and Vice President met with their national security team and senior officials to hear updates on the draw down of our civilian personnel in Afghanistan, evacuations of SIV applicants and other Afghan allies, and the ongoing security situation in Kabul. pic.twitter.com/U7IpK3Hyj8

— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2021