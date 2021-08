VIDEO: Personas caen de llantas de avión que salió de Afganistán en su intento de huir de talibanes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al menos tres personas cayeron de las llantas de un avión que salió del aeropuerto de Kabul, Afganistán, en un intento de escapar del nuevo régimen de los talibanes, considerado un grupo extremista del Islam.

Varios videos muestran la desesperación de afganos y extranjeros por dejar el país, pero el espacio limitado en los aviones los llevó a intentar viajar –sin éxito– sobre las llantas.

Una de las grabaciones que se volvió viral en redes sociales muestra el momento en que las personas caen del avión.

In a desperate attempt to leave #Afghanistan, people are hanging on to the tires and the wing of the plane. Watch horrifying video of people falling from a flight takeoff at #Kabul Airport pic.twitter.com/2g1DW29jSU — WION (@WIONews) August 16, 2021

El caos en el aeropuerto de Kabul se intensificó este domingo. En el aeropuerto, decenas de personas se lanzaron para intentar encontrar un lugar en algún avión C-17.

An Apache appears to be doing crowd control to clear the runway for a C-17 military transport aircraft at Hamid Karzai International Airport in Kabul, as hundreds of people are trying to get on flights out of Afghanistan. pic.twitter.com/UzuMqiNjKc — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 16, 2021

El Gobierno del presidente Joe Biden informó que estaba desplegando al menos 5,000 soldados, 1,000 de los cuales están en la región, para ayudar a sacar al personal diplomático y a otros estadounidenses.

“Con base en las recomendaciones de nuestros equipos diplomáticos, militares y de inteligencia, he autorizado el despliegue de aproximadamente 5,000 soldados estadounidenses”, indicó el presidente en un comunicado.

La ayuda también incluye a aliados afganos cuya vida corre peligro ante la toma del poder de los talibanes.

“(Esto) para asegurarnos de que podamos tener una retirada ordenada y segura del personal estadounidense y otros miembros aliados, así como una evacuación ordenada y segura de los afganos que ayudaron a nuestras tropas durante nuestra misión y los que se encuentran en especial riesgo por el avance de los talibanes”, agregó.

CHAOS IN KABUL: Afghans run to airport to flee country Chaotic scenes were witnessed outside Kabul's airport today as Afghan citizens rushed into the terminal in an attempt to secure a flight and flee Taliban rule. | 📷 Jawad Sukhanyar pic.twitter.com/7huaq8JjiY — GMA News (@gmanews) August 16, 2021

Tras la toma del poder de los talibanes, la Comunidad de Inteligencia de los EE.UU., así como el Pentágono, intensificaron sus acciones para detectar y evitar –dado el caso– cualquier ataque similar al 9/11 en las Torres de Gemelas de Nueva York, adelantó la Administración Biden.