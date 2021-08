Nueva York salvaje: video captó ataque sangriento a hispano con un hacha en cajero ATM del Chase Bank en el Bajo Manhattan

Un escalofriante ataque se escenificó cuando un cliente hispano intentaba sacar dinero de un cajero automático (ATM) del Chase Bank en el Bajo Manhattan y terminó sangrando, cortado por un aparente enfermo mental que portaba un hacha.

Se sugiere prudencia al ver las imágenes obtenidas por New York Post, que muestran a la víctima atacada en el vestíbulo de Chase Bank en Broadway cerca de Beaver Street en el Distrito Financiero, a plena luz del día, poco antes de las 5:30 p.m. del domingo.

Shocking and extremely disturbing hatchet attack inside a Chase Bank this past Sunday in the Financial District in NYC.

NYC needs areas like the Financial District to come back for it to fully recover. We need real solutions for the violent mentally ill.https://t.co/4FHpwGBKfz

— NYC PBA (@NYCPBA) August 18, 2021