Grupo de adolescentes revoltosos la emprende a golpes contra novios en calle del centro de Chicago

Una mujer y su novio fueron rodeados y atacados a golpes por un grupo de adolescentes en Chicago el pasado sábado en la noche, sin que a esta fecha los responsables hayan sido procesados criminalmente por las autoridades.

La fémina y su pareja se dirigían a la estación del tren de la Línea Roja de Chicago Transit Authority por State Street y Jackson Boulevard, y mientras esperaban por el elevador en la planta baja, a eso de las 11:30 p.m., el grupo los abordó.

“Yo estaba gritando: ‘por favor, paren, paren'”, relató este jueves a CBS la víctima, quien no ha sido identificada públicamente.

“Yo estaba diciendo, ‘¿por qué?’. Preguntando: ‘¿por qué me estás haciendo esto a mí?'”, agregó la mujer. “Yo necesito cirugía plástica, porque rompieron mis huesos y sigo sangrando internamente”.

Según la versión de la entrevistada, dos atacantes masculinos se acercaron primero a su pareja, y, cuando éste los ignoró, ellos lo golpearon en la cabeza desde atrás.

“Entonces yo dije: ‘Esto no es seguro. Nosotros tenemos que correr. Y empecé a correr. Ellos nos siguieron. Luego llegaron más, como siete o nueve. Seguían persiguiéndonos”, describió.

La fuente dijo que muchachas adolescentes también estaban lanzando puños. Un video del vehículo de un chofer de Uber que se detuvo a auxiliar al dúo captó parte del caos.

“La chica, ella me agarró por el pelo, y me sometió al suelo”, recordó la víctima. “Yo no podía ver nada, o cuántos me estaban agrediendo. Ellos solo me seguían golpeando la cara más fuerte”, añadió.

Las imágenes muestran a la mujer cuando colapsa en el medio de la calle. Su novio la trató de halar, pero estaba muy desorientada.

El móvil del ataque no está claro en estos momentos. Tampoco la condición de salud de la otra persona.

Aunque las autoridades detuvieron a supuestos sospechosos del atentado, para el miércoles en la noche, ninguno se encontraba bajo custodia de las autoridades.