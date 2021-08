NYPD busca a mujer que golpeó y lanzó insultos “anti mexicanos” a otra en Queens, Nueva York

NYPD está buscando a una mujer que supuestamente golpeó y lanzó insultos “anti mexicanos” a otra en Rego Park, Queens.

Según las autoridades, la víctima, una mujer de 49 años, estaba esperando el autobús en Woodhaven Boulevard cuando la sospechosa se le acercó, la golpeó en la cabeza varias veces e hizo comentarios “anti mexicanos”. Luego huyó.

La víctima no identificada sufrió dolor y hematomas en la cabeza y fue trasladada al hospital North Shore en condición estable. El incidente está siendo investigado por la Fuerza de Crímenes de Odio de la policía de Nueva York, reportó Fox News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

