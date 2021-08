Pasajera “ebria” que murió en taxi de Nueva York salió de una fiesta ilegal y tenía quemaduras en el cuerpo

La pasajera de 26 años que murió a bordo de un taxi de Nueva York viajando de Manhattan a Queens, tenía quemaduras químicas en la cara y el cuerpo, dijeron las autoridades.

Según el conductor no identificado, le dijeron en el Bajo Manhattan que llevara a la mujer supuestamente “borracha” a una dirección en Avery Avenue en Flushing, dijo una fuente policial. Pero cuando llegó al destino, una amiga de ella que se acercó al vehículo para recibirla notó que la pasajera estaba inconsciente. Entonces el mismo taxista transportó a la mujer y a su amiga al NewYork-Presbyterian Hospital, donde fue declarada muerta a las 5:49 a.m. del miércoles.

El caso es ahora objeto de una intensa investigación policial, y ayer NYPD ejecutó una orden de registro en un club nocturno ilegal en el Lower East Side, donde supuestamente estuvo la víctima antes de abordar el taxi.

Cuatro hombres la subieron al taxi, pedido por su amiga desde Queens después de que le informaron que estaba ebria en ese club no identificado del Bajo Manhattan, detalló New York Post.

La joven víctima fue recibida por su amiga cuando el taxi arribó a Flushing, y enseguida notó que estaba inconsciente, por lo que le dijo al mismo conductor que las llevara a ambas directamente al hospital. Allí, los médicos se dieron cuenta de que la mujer no estaba borracha, sino muerta.

La víctima tenía quemaduras “sospechosas” en la cara, el cuello y la espalda, así como hematomas, pero no olía a alcohol, determinó el médico tratante del New York-Presbyterian Queens Hospital, según las fuentes.

Los agentes de seguridad del hospital llamaron al 911. Un video de vigilancia visto luego por la policía mostró que la mujer había sido sacada inconsciente del club en Division Street.

NYPD dijo ayer que la oficina del médico forense aún no había determinado oficialmente la causa y momento exacto de su muerte. La investigación continúa.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

