“Estaba muerta, no borracha”: dramático hallazgo de un cadáver en taxi de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un taxista hizo un descubrimiento escalofriante en Queens cuando su pasajera, de quien le habían dicho que estaba “ebria”, resultó estar muerta, reportó la policía de Nueva York.

Según el conductor no identificado, una persona paró el taxi la madrugada del martes y le ordenó que llevara a la mujer supuestamente borracha a una dirección en Avery Avenue en Flushing, dijo una fuente policial. Pero cuando llegó al destino, una amiga de ella que se acercó al vehículo para recibirla notó que la pasajera estaba inconsciente.

Entonces el mismo taxista transportó a la mujer y a su amiga al NewYork-Presbyterian Hospital, donde fue declarada muerta a las 5:49 a.m. del martes. El médico forense no ha informado la causa ni el momento exacto de la muerte y la policía estaba investigando el insólito caso, reportó New York Post. Al momento no hubo más información disponible.