Cuatro huérfanos: madre inmigrante baleada al llegar a casa de trabajar como asistente de salud en Nueva York

Limose Dort, una madre haitiana de cuatro hijos, murió la noche del jueves cuando fue alcanzada por posibles balas perdidas cuando llegaba a casa del trabajo como asistente de salud, en Brooklyn (NYC).

Los oficiales respondieron poco después de las 8:30 p.m. a una llamada sobre un tiroteo en St. Johns Place, cerca de Rochester Avenue, en el vecindario Crown Heights. A su llegada, los agentes de NYPD encontraron a Dort (54) herida con dos disparos en el pecho, junto a un hombre de 30 años con un balazo en el brazo.

Servicios de emergencias llevaron a ambas víctimas a un hospital del área, donde la mujer sucumbió a sus heridas. El hombre al que dispararon figuraba en condición estable y se mostró muy poco dispuesto a cooperar con la policía, según las autoridades.

Dort se encontraba casi en la puerta de su casa cuando le dispararon, dijo a Pix11 su hijo Janse Joseph, de 24 años, quien no estaba en la escena. Agregó que su madre, una asistente de salud en el hogar, generalmente regresaba a las 8:30 p.m., por lo que se preocupó cuando su novia llamó a las 10 p.m. diciendo que no había llegado ni contestaba su teléfono.

Poco después, los detectives llamaron a la puerta con la trágica noticia. “No sabía que mi madre moriría tan pronto”, dijo el afligido hijo. “Lo que más lamento es el hecho de que ella no sabe cuánto la amo”.

La policía no identificó de inmediato a la víctima, pero su hijo sí lo hizo. Se cree que la mujer no era el objetivo previsto, dijo el viernes un portavoz de NYPD.

Su hijo dijo que habían vivido allí durante los últimos ocho meses y se habían mudado a Nueva York desde Haití hace casi cuatro años. Los otros tres hijos de Dort todavía viven allá, según el hijo, quien acababa de regresar de Haití el lunes, poco después de que un terremoto devastó la nación isleña. La familia inició una recaudación en GoFundMe en homenaje a la madre fallecida.

A principios de mes el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, afirmó que en julio de 2021 los arrestos por armas de fuego habían subido 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo lapso el año pasado. Pero en agosto parece haber retornado el auge de la violencia armada.

No se habían realizado arrestos hasta ayer sobre la muerte de Dort, mientras la policía continuaba con la investigación. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

