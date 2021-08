Murió baleado en Queens el productor de la última película del actor y rapero Ice-T

Joseph “Taheim” Bryan, escritor y productor de cine, se convirtió en una de las últimas víctimas mortales en la violencia armada que azota a NYC.

Bryan, de 50 años, acababa de estrenar la película “Equal Standard”, protagonizada por el rapero y actor Ice-T, conocido por la serie “Law & Order: SVU”. Fue asesinado a tiros mientras estaba sentado tras el volante en su auto nuevo, un Mercedes-Benz, el jueves alrededor de las 11:15 p.m., estacionado afuera del complejo de apartamentos de lujo de Jackson Park en Long Island City (Queens).

MFs Killed my friend last night.I’m not in a good place behind this.Taheim was a GOOD dude making Positive moves.He wrote & we made the film EqualStandard together.He leaves a Wife&Daughter.Dirty MFs followed him home and Murdered him.Pic @iamtaheim1st @mobbdeephavoc @tobiastruv pic.twitter.com/eo6vcMc1zn

— ICE T (@FINALLEVEL) August 20, 2021