VIDEO: Brutal ataque de sujeto con martillo a usuario del Subway en Manhattan

El NYPD busca a un sujeto que golpeó brutalmente por la espalda a un usuario del Subway en Manhattan, provocando que cayera a las líneas del tren.

Los hechos ocurrieron el sábado, pero las imágenes fueron dadas a conocer este domingo por autoridades, junto con la fotografía del sospechoso, en busca de ayuda para localizarlo.

El ataque al hombre, de 44 años, fue en la estación Union Square, en las plataformas de las líneas N y R.

La agresión se suma a una serie de ataques en el sistema de MTA, incluidos autobuses.

🚨WANTED for ASSAULT: On 08/21/21 at 9:08 PM, inside of the Union Square "N/R" subway station in Manhattan, the suspect hit a 44-year-old male in the back of the head with a hammer, causing him to fall onto the subway tracks. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/xPWH8WXGTf

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 22, 2021