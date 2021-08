Lis Vega desafía la censura en Instagram bajándose el pantalón y enseñando la retaguardia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lis Vega se animó a desafiar la censura de Instagram con tal de volver a mostrar su lado más erótico a través de una fotografía que está levantando ámpula en redes sociales.

Hace unas horas la sexy vedette cubana compartió una imagen desde la ducha, donde aparece posando de espalda a la cámara usando un pantalón que bajó a la altura de sus muslos y así enseñó sin pudor su prominente retaguardia, algo que sin duda deleitó la pupila de sus más de 1.8 millones de admiradores.

“No apt for minors 🔥 you keep me, no, then save the comments ❤”, escribió la también actriz y cantante al pie de la postal que ya cuenta con casi 70 mil ‘me gusta’.

“Ricura de mujer 🌹💗”, dijo un usuario, “Yo quiero ese cuerpazo 😍😍 te ves espectacular”, aseguró otra, “Con todo respeto Lis, que buen trasero tienes 🔥🍑”, agregó uno más.

Previamente Lis Vega enamoró al parecer en un boomerang, subiendo una escalera, usando una blusa y un diminuto short con el que lució sus piernas y tatuajes.

