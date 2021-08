Talibanes dan ultimátum a Estados Unidos sobre retiro de tropas de Afganistán el 31 de agosto

Los talibanes en Afganistán no aceptarían una extensión del plazo del 31 de agosto del presidente Joe Biden para retirar las tropas estadounidenses, pues sería considerado una “provocación” y eso tendría “consecuencias” no definidas.

“Se puede decir que es una línea roja”, dijo el lunes el portavoz talibán Suhail Shaheen a Sky News en una entrevista en inglés.

“Si Estados Unidos o el Reino Unido buscaran más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no”, dijo. “Habría consecuencias… eso significa que están extendiendo la ocupación… Eso creará desconfianza entre nosotros. Si tienen la intención de continuar la ocupación, provocará una reacción”.

