Airbnb dará vivienda gratuita a 20,000 refugiados afganos, aunque temporalmente

Airbnb anunció este martes que planea acoger gratuitamente en sus unidades en todo el mundo a unas 20,000 refugiados afganos.

Los extranjeros serían alojados en propiedades que ya están enlistadas en la plataforma y cuyos anfitriones voluntariamente se sumen a la iniciativa.

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, dijo por Twitter que el costo de las estadías la asumirá la compañía, sus contribuciones, y el Fondo de Refugiados de la empresa.

I hope this inspires other business leaders to do the same. There’s no time to waste.

The displacement and resettlement of Afghan refugees in the US and elsewhere is one of the biggest humanitarian crises of our time. We feel a responsibility to step up.

— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021