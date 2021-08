Hailey Bieber acaba de apoyar públicamente a Selena Gomez de la manera más sutil

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es un secreto que Selena Gomez y Hailey Bieber tienen una historia complicada, pero parece que están tratando de olvidar sus diferencias, o al menos eso fue lo que dejó entrever Hailey luego de que le diera una muestra pública de “apoyo” a la cantante.

La modelo se encargó de dejar en claro que entre ellas no existe algún tipo de rivalidad, luego que su ‘like’ apareciera en la publicación que hizo ELLE en Instagram donde aparece Gomez como portada del medio.

Selena luce hermosa en la revista, al estilo de Marilyn Monroe, y aparentemente Hailey pensó que también se veía bien porque le gustó.

Y aunque Selena y Hailey no se siguen entre sí, Hailey no dudó en mostar su admiración probando así que no hay disputas entre ellas.

Aún a día de hoy, los seguidores de ambas se siguen peleando, pero cada vez está más claro que ellas solo quieren hacer las paces.



Esta no es la primera vez que la esposa de Justin Bieber muestra su apoyo a la intérprete de ‘Love you like a love song’, ya que en varias ocasiones ha hecho lo mismo, como cuando anunció el lanzamiento de su álbum ‘Rare’, en 2019.

