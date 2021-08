Violencia sin freno: pistolero prófugo tras disparar frente a Penn Station y Madison Sq Garden en Nueva York, a plena luz

NYPD publicó ayer un video y una foto del presunto hombre armado que el lunes a plena luz abrió fuego afuera de Penn Station y Madison Square Garden, en el centro de Manhattan (NYC), hiriendo a un transeúnte inocente de Nueva Jersey.

Las imágenes muestran al presunto pistolero, vestido con camisa y pantalones negros y cargando una mochila roja, bajando de una escalera mecánica en Penn Station, muy tranquilo después de herir a la víctima de 58 años, identificada como Christopher Farrell.

🚨WANTED for ASSAULT: On 8/23/21 at approx. 5:40 PM, at W 31 St & 7 Ave @NYPDMTS Manhattan. The suspect discharged a firearm after a dispute with an individual. The suspect struck an unintended victim. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/dbPkTnlFe0

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 24, 2021