Acusado de matar a balazos a turista en restaurante de Miami Beach habría bailado sobre el cadáver

El joven acusado de matar a balazos a un turista mientras este comía ayer con su familia en un restaurante mexicano en Miami Beach habría bailado sobre el cadáver momentos después del tiroteo.

Material grabado desde el celular de un testigo muestra a Tamarius Blair Davis Jr., de 22 años, danzando en el patio de La Cervecería poco después de la embestida.

La persona que grabó las imágenes indicó a 7 News que el sospechoso habría apuntado con el arma al bebé de un año de Dustin Wakefield, la víctima mortal, antes de que este expresara: “El sólo un bebé”.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021