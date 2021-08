El hiphop de Drake planea conquistar Londres en los próximos Urban Music Awards.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque no suele disfrutar de la misma proyección internacional que su homóloga norteamericana, la escena del hiphop en Londres no ha dejado de ganar cotas de calidad y popularidad en los últimos 20 años, gracias a artistas como Dizzee Rascal, Stormzy e incluso Dua Lipa, cuyos inicios en la industria musical se caracterizaban más por los sonidos del R&B que por ese disco pop que empezó a desplegar en 2020 con su aclamado disco ‘Future Nostalgia’. Pero ahora el cantante Drake planea conquistar la escena del hiphop en Londres.

Sin embargo, de cara a la celebración, el 20 de septiembre, de una nueva edición de los Urban Music Awards en Londres, el principal favorito para reinar en este nicho de mercado tan en boga en el archipiélago no es precisamente británico, sino canadiense. Se trata del siempre mediático Drake, que opta a cuatro estatuillas gracias a los réditos comerciales y a las buenas críticas cosechadas por Certified Lover Boy, su más reciente trabajo discográfico.

Como se desprende del listado de nominaciones que ha sido ya publicado por la organización, Drake competirá con otros pesos pesados del sector, como Kanye West, Soulja Boy, Jason Derulo o T-Pain, en la categoría del que saldrá el artista más “creativo” de la temporada, que no será, probablemente, del país anfitrión.

Asimismo, Drake podría llevarse el premio al mejor single del año por Wants and Needs y la distinción relativa a la mejor colaboración musical de la temporada por Seeing Green, tema en el que participan Nicki Minaj y Lil Wayne. En este último apartado, la favorita para hacerse con el galardón es Doja Cat y su exitosísimo ‘Kiss Me More’, un dueto compartido con SZA. En lo que a la estatuilla al mejor artista norteamericano del año se refiere, Drake se batirá en duelo con DJ Khaled, Bruno Mars, Nas, Cardi B y H.E.R., entre otros.