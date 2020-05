Drake se mete en problemas por confesar que Kylie Jenner sí fue su amante

"Kylie Jenner es sólo una amante y sí, tengo 20 'malditas Kylies' más", dice la canción del rapero. Cabe mencionar que la menor del clan Kardashian-Jenner tenía 19 años y Drake 30 cuando se convirtieron en amantes

Drake reveló que entre él y Kylie Jenner hubo más que una sencilla amistad. Toda la revelación se dio a través de Instagram cuando el cantante empezó a compartir algunas canciones de su autoría que nunca vieron la luz pública. Entre estas se destaca una canción en colaboración con Future.

En este tema Drake habla de su relación con Kylie Jenner, en donde es claro al destacar que ella fue su amante. Traducida al español su canción dice lo siguiente: “Sí, soy un enemigo de la sociedad… Esto es verdadera mi**da. Kylie Jenner es sólo una amante y sí, tengo 20 ‘malditas Kylies’ más”.

Pero en este tema el rapero también habló de Kendall Jenner y otras modelos como Gigi Hadid, haciendo alusión que puede tener a mujeres como estas dos modelos. “Yeah, I got 20 damn Kendalls. Young slim baddies and they in vogue. Yeah, I got 20 f—ing Gigis”, cantó Drake.

Drake playing some more unreleased songs and IG wasn’t having it pic.twitter.com/Y5sEElHXK7 — 10pc Killa (@Meezyblvd) May 21, 2020

La declaración musical del rapero ha suscitado todo tipo de críticas por sus duras palabras, y además por la clara diferencia de edades que existe entre él y la joven empresaria, ya que esta canción él la compuso hace tres años y para ese entonces Kylie apenas tenía 19 años y él ya había cumplido los 30 años de edad.