La oferta final: Real Madrid puso más de $200 millones de dólares en la mesa por Mbappé

El Real Madrid lo está dando todo por Kylian Mbappé en la semana final del mercado de transferencias. Tras una primera oferta de $187 millones de dólares que fue rechazada por el PSG, una nueva oferta, posiblemente la última, reposa en la mesa del club parisino. La misma supera los $200 millones de dólares.

Fabrizio Romano cerró la jornada del jueves con un informe al respecto: “La oferta oficial del Real Madrid por Kylian Mbappé sigue en la mesa. $199 millones de dólares más $11 millones de dólares -quizás en variables- será la última. Las negociaciones tendrán lugar este viernes“.

El Real Madrid sabe que Mbappé está presionando a la directiva del PSG para salir. La relación está rota, pues el joven francés rechazó todo tipo de ofertas para renovar con su club y solo está enfocado en irse a Madrid, ya sea en este verano o en el próximo.

Pero teniéndolo tan cerca para finalizar con una novela que data de hace cuatro años atrás, cuando el PSG fichó a “Donatello” del Mónaco, el Real Madrid dará todo lo que está a su alcance. También lo hace Kylian, quien no quiere esperar más para cumplir su sueño.

Este viernes podría ser el gran día para los fanáticos del Real Madrid.

Official bid from Real Madrid for Kylian Mbappé still on the table. €170m plus €10m and this will be the final one. Negotiations will take place today between PSG and Real. ⚪️🇫🇷 #RealMadrid #Mbappé

Real Madrid know that Mbappé is pushing. He only wants Real Madrid. Patience. pic.twitter.com/FOj231gw6J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021