PSG rechazó primera oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé

El ritmo de la última semana de la ventana de transferencias es frenético y no espera por nadie. Horas antes alucinamos con el reporte del jeque qatarí que informó que el Real Madrid estaba listo para ofertar por Kylian Mbappé. Y este martes ocurrió: los merengues pusieron $187 millones de dólares en la mesa… y el PSG dijo no, al menos por ahora.

Fabrizio Romano, voz autorizada para hablar del mercado de fichajes, fue claro: “El Real Madrid ofreció $187 millones de dólares. No hay luz verde por parte del PSG por ahora“. No obstante, esto no signifca que la negociación no pueda ocurrir en las próximas horas y/o días. Está más que confirmado que el joven francés quiere ir a España a cumplir su sueño de niño.

Mbappé ha rechazado múltiples ofertas realizadas por el PSG para renovar su contrato, que expira en el verano de 2022.

Kylian Mbappé wants to join Real Madrid. This summer or next summer as free agent, he wants to make his childhood dream come true. That’s why he’s turning down PSG new contract bids. ⚪️ #Mbappé

NO English clubs in the race. Real offered €160m. NO green light from PSG as of now. pic.twitter.com/TS82SsTOl8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021