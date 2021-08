Llegaron primeros refugiados afganos a NJ; esperan miles en Nueva York

Un primer grupo de refugiados afganos aterrizó en la base conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Trenton (NJ), 76 millas (122 kms) al sur de Manhattan (NYC), la noche del martes.

El aviador senior Ariel Owings dijo que se espera que sigan llegando más en “los próximos días”. No está claro el número de refugiados que se alojarán en Nueva Jersey y durante cuánto tiempo, acotó Pix11.

El martes, oficiales militares propusieron establecer refugio suficiente en Nueva Jersey para hasta 9,500 ciudadanos afganos durante un año. Y el gobernador Phil Murphy dijo a principios de esta semana que la llegada de un número significativo de afganos era inminente.

Al otro lado del río Hudson, la nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado tiene 862 vacantes para su compromiso de reasentar a 1,320 refugiados en el año fiscal federal que termina el 30 de septiembre. De las 458 personas asistidas desde octubre de 2020 hasta el mes pasado, aproximadamente la mitad son de Afganistán.

“Mientras el mundo observa cómo se desarrolla la inestabilidad en Afganistán, Nueva York se está preparando para servir una vez más como un faro de esperanza y refugio”, dijo la gobernadora Hochul en un comunicado emitido anoche.

“La riqueza de la cultura y la comunidad que los refugiados y los inmigrantes traen a nuestro estado es inconmensurable, y el mensaje al mundo en términos inequívocos es que nuestro estado está comprometido a ayudar a quienes buscan refugio en nuestras costas”, agregó. Además, agencias y redes de organizaciones sin fines de lucro contratadas por la gobernación de NY podrían manejar más de 5,000 refugiados si fuera necesario, resaltó New York Post.

“Cuando serví en el Congreso, me reuní con muchos afganos al viajar a su país”, escribió el jueves Hochul en Twitter, siendo aún vicegobernadora. Hochul representó al Distrito 26 de Buffalo (NY) en el Congreso Nacional por el Partido Demócrata, entre 2011 y 2013. No está claro cuándo exactamente viajó a Afganistán.

Los refugiados afganos están siendo alojados en cuatro bases militares de EE.UU., en medio del avance de talibanes radicales en ese país, tras la retirada de las tropas estadounidenses en la guerra post 9/11.

Aproximadamente 88,000 personas han sido sacadas de Afganistán por EE.UU. y sus aliados, dijo ayer a los periodistas el mayor general del ejército William Taylor. Además de Nueva Jersey, están en otras tres bases: Fort McCoy (Wisconsin), Fort Bliss (Texas) y Fort Lee (Virginia), enumeró Bloomberg News.

La semana pasada, un grupo de legisladores estatales de Nueva York pidió al presidente Joe Biden que les diera la bienvenida a quienes huyen de Afganistán. “Nueva York siempre se ha comprometido a ser un estado inclusivo y acogedor para inmigrantes y refugiados”, se lee en la carta, firmada por 40 miembros de la legislatura estatal.

La misiva llegó después de que el representante Jamaal Bowman (D-Westchester) pidiera al gobierno federal que aumentara la cantidad de refugiados de Afganistán que EE.UU. acepta. También la única congresista republicana por NYC en El Capitolio, Nicole Malliotakis, se ha comprometido a darle prioridad para traer a parientes de familias afganas que ya viven en su 11er Distrito, que cubre toda Staten Island y el sur de Brooklyn.

En paralelo, la organización “Women for Afghan Women”, fundada en Queens tras la guerra post 9/11, anunció que buscaba sacar a unos 500 miembros de su personal, mujeres y niños, con la ayuda del gobierno de EE.UU., naciones aliadas y operadores privados.

Gobernadores de estos estados ya se habían comprometido a aceptar refugiados afganos: California, Iowa, Maryland, Massachusetts, Carolina del Sur, Utah, Virginia y Wisconsin, informó Fox News.

