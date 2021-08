US Open: Serena y Venus quedan fuera por lesión, Kenin por COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

FLUSHING MEADOWS.- Las hermanas Serena y Venus Williams, ambas con una carrera de más de dos décadas en las que han sido protagonistas anunciaron que no jugarán el US Open debido a lesiones. Serena reveló que tiene un desgarre en un tendón de corva y Venus dijo que volvió a lesionarse una pierna.

A la baja de las Williams, se sumó la de Sofía Kenin, número 5 del mundo y la estadounidense mejor clasificada en el segmento de las mujeres. En un mensaje en redes sociales la jugadora dijo que se vio obligada a retirarse del US Open 2021 debido a un diagnóstico positivo de COVID-19.

Kenin, quien también reveló que está vacunada, dice que recientemente dio positivo y que sus síntomas son “bastante leves”.

Del lado masculino, el canadiense Milos Raonic, actual No.34 del mundo también anunció que se perderá la edición del US Open de este año debido a una lesión en la pierna derecha.

Los cuatro jugadores serán reemplazados en el cuadro principal, que será revelado este jueves.

Serena: “buscaré una completa recuperación”

La estelar Serena Williams que se ha adjudicado el título de campeona del US Open en seis oportunidades dijo a través de su cuenta de Instagram que sus médicos le sugirieron que dejara que su cuerpo se recuperara por completo en lugar de jugar en el Grand Slam neoyorquino, que empieza el próximo lunes 30 de agosto.

“Después de una cuidadosa consideración y siguiendo los consejos de mis médicos, he decidido retirarme del US Open para permitir que mi cuerpo se recupere por completo de un desgarro en el tendón de la corva”, escribió.

Serena comentó que Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y uno de sus torneos favoritos para jugar.

“Extrañaré ver a los fanáticos, pero animaré a todos desde lejos. Gracias por su continuo apoyo y amor. Los veré pronto”, agregó.

Venus: “es super decepcionante no poder jugar en NY”

Horas después, Venus anunció que ella también se retiraba. “No es la mejor noticia de Serena y yo tampoco puedo jugar el US Open”, dijo en un video publicado en Twitter.

Venus, quien ganó el US Open dos veces, calificó la decisión como “súper decepcionante. Tuve algunos problemas con mi pierna todo este verano y simplemente no he podido superarlos”.

Por sus logros pasados en el torneo, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) le confirió este año a Venus un “wild card”, para que pudiera jugar el US Open, a lo que la tenista se refirió durante su anuncio.

“Muchas gracias a la USTA por EL “wild card”. Tenía tantas ganas de hacerlo, pero no estaba destinado a ser este año. Les deseo un gran Open”, dijo en su cuenta de Twitter.

Las hermanas Williams no son las únicas grandes estrellas que no estarán en el US Open de este año. Roger Federer y Rafael Nadal también anunciaron oportunamente que no estarán en la competición.