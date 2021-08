VIDEO: Hombre suicida sería el responsable de explosión cerca de aeropuerto en Afganistán que dejó varias víctimas

Un terrorista suicida sería el responsable de una explosión cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán, donde resultaron al menos 13 víctimas con heridas. Se reportan al menos a tres soldados estadounidenses.

Medios europeos informa que la explosión se produjo en las afueras de The Baron Hotel, en el aeropuerto Abbey Gate, donde se habría reportado una segunda explosión.

Se reporta que en ese hotel se hospedaban estadounidenses que esperaban vuelos de evacuación, pero no se indica si hay víctimas estadounidenses.

Videos y fotografías de reporteros y agencias de la región muestran el traslado de heridos y personas ensangrentadas caminando.

El ataque ocurrió a un día de que la Embajada de Estados Unidos pidiera a sus nacionales alejarse de las instalaciones del aeropuerto ante una posible amenaza.

I just had a phone call conversation with S Gurnam Singh, president of Kabul Gurdwara committee who apprised me that today’s #Kabulairport explosion has happened at exactly same place where they were standing yesterday

We thank Almighty that such thing didn’t happen yesterday pic.twitter.com/sbCiHaMZGP

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 26, 2021