Escándalo por “hipocresía”: ex mano derecha de Michelle Obama y presidenta de ‘Time’s Up’ renuncia tras “proteger” a Cuomo sobre acoso sexual

Tina Tchen, presidenta de la fundación creada para combatir el acoso sexual de las mujeres ‘Time’s Up’, renunció ayer tras conocerse sus vínculos con el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dejó su cargo justamente por ser acusado por la fiscalía estatal de haber acosado a más de una decena de empleadas.

“Ahora es el momento de ‘Time’s Up’ para evolucionar y avanzar porque hay mucho trabajo que hacer por las mujeres. Está claro que no soy la líder que puede conseguir eso en estos momentos”, dijo en un comunicado Tchen, que anteriormente había sido la jefa de personal de la entonces primera dama demócrata, Michelle Obama.

En las últimas semanas, se supo que Tchen había estado en contacto con la oficina de Cuomo después de conocerse que varias mujeres le acusaban de haberlas acosado sexualmente en el trabajo.

“Las fuentes nos han estado diciendo constantemente que esta crisis es “existencial” y que no están claros la supervivencia y el camino a seguir de la organización” feminista ‘Time’s Up’, escribió ayer la reportera Jodi Kantor, del diario The New York Times.

New: Tina Tchen has resigned as CEO of Time's Up in the wake of the Cuomo scandal.

Sources have consistently been telling us that this crisis is "existential" and that the organization's survival and path forward are unclear.https://t.co/104ZQBO8Dn

— Jodi Kantor (@jodikantor) August 26, 2021