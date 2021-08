Cuomo solicitó $50,000 anuales como pensión de por vida tras renunciar a gobernación de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrew Cuomo presentó documentos de jubilación ante el estado Nueva York para garantizarse una pensión de por vida de $50,000 dólares anuales, una semana antes de abandonar la gobernación, cargo al que renunció por un escándalo de acoso sexual y otras denuncias paralelas.

“El gobernador acaba de presentar su solicitud de retiro del servicio. La fecha de jubilación es el 1 de septiembre de 2021”, dijo ayer un portavoz de la oficina del contralor estatal.

Según la ley regional, ni la renuncia ni un juicio político por presunta mala conducta impiden la elegibilidad para obtener una pensión por servicio estatal. Sólo una condena por delito grave puede provocar la pérdida de ese derecho laboral.

La pensión de Cuomo viene porque ha acumulado 15 años de servicio estatal sumando sus casi 11 años como gobernador y cuatro como fiscal general. Cuomo, que tiene 63 años, puede recibir acumulativamente más de $1 millón de dólares en beneficios de pensión si vive otros 20 años, calculó New York Post.

“Sin una condena por delito grave y varios otros pasos, Cuomo sería elegible para su pensión completa, a expensas del contribuyente, por el resto de su vida”, ironizó Tim Hoefer, presidente y director ejecutivo del grupo independiente “Empire Center for Public Policy”.

Defensores de las víctimas de acoso sexual y familiares de los residentes de hogares de ancianos que murieron a causa del coronavirus -dos de las varias investigaciones abiertas contra el saliente gobernador demócrata-, expresaron su indignación la semana pasada cuando se enteraron de la pensión.

“A pesar de haber matado a 15,000 personas mayores, Andrew Cuomo solicitó una pensión de por vida de 50.000 dólares”, criticó hoy en Twitter el portal conservador LifeNews.com

Cuomo renunció a la gobernación el 10 de agosto, exactamente una semana después de que un informe independiente de 168 páginas presentado por su otrora aliada, la fiscal general Letitia James, concluyese que había acosado sexualmente o manoseado a 11 mujeres, incluidas varios empleadas estatales, lo que él ha negado desde que estalló el escándalo en la primavera. Pero al dimitir, se concedió a sí mismo un período de “transición” de dos semanas.

Tras la dimisión de Cuomo, el próximo 24 de agosto la vice gobernadora Kathy Hochul se convertirá en la primera mujer al frente del ejecutivo regional en la historia de de Nueva York. Le toca completar automáticamente el período hasta el 1 de enero de 2023, pero también puede optar a ser electa por sí misma.

Además de las acusaciones de acoso sexual, la investigación de la Asamblea está examinando si Cuomo mintió sobre el manejo de las muertes masivas de ancianos durante la crisis del coronavirus, y abusado de los recursos del gobierno al hacer que empleados estatales ayudaran a producir y promover su libro autoalabándose por su gestión en la pandemia, que vendió a Corona Publishing Group por $5,1 millones de dólares.

También se busca saber si encubrió problemas de seguridad en el “Mario M. Cuomo Bridge”, que reemplazó al tradicional nombre Tappan Zee para honrar a su fallecido padre, quien también fue gobernador de Nueva York (1983-1994).

Without a felony conviction (and several other steps), Cuomo would be eligible for his full pension, at taxpayer expense, for the rest of his life: https://t.co/SyCjZCAaUu — Empire Center (@empirecenter) August 10, 2021

Despite killing 15,000 seniors, Andrew Cuomo has filed for a lifetime $50,000 pension. Instead of getting our tax dollars for life, he should be paying restitution to the thousands families of the nursing home residents he killed. — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) August 18, 2021