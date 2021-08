Justicia tardía: pandillero adolescente arrestado por balacera mortal vengativa en fiesta en Brooklyn, 9 meses después

Un supuesto pandillero de 17 años fue arrestado ayer como sospechoso de haber causado una balacera mortal que mató a una joven e hirió a otras seis personas, durante una fiesta en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) en noviembre.

El joven de 17 años, cuyo nombre no fue revelado, fue procesado por cargos de homicidio y posesión de armas, dijo la policía de Nueva York, que aún busca a más de un sospechoso en el tiroteo.

El crimen sucedió el 22 de noviembre en un edificio en Albany Avenue en el vecindario Bedford-Stuyvesant, donde la policía encontró heridos de bala a seis adolescentes de entre 14 y 19 años.

Más tarde, NYPD descubrió que la joven Daijyonna Long, visitante de Virginia de 20 años, también había sido baleada en el mismo lugar y llevada en un automóvil privado a un hospital, donde la declararon muerta.

Su abuela Betty Long dijo que su nieta era una talentosa y extrovertida estudiante universitaria y maquilladora. “Ella era mi princesa”, declaró a Daily News sobre la joven asesinada.

Al principio la policía informó que esa balacera quizá estaba relacionada con un tiroteo dos horas antes, donde había sido herido otro adolescente de 17 años cerca de una fiesta de “Sweet 16” en el vecindario East New York. No se sabe si ese posible vínculo fue confirmado, acotó Fox News.

“She was my princess."

The heartbroken grandmother of Daijyonna Long recalled the murder victim as a young woman destined for better things before she was killed.

Long was shot five times at a Brooklyn afterparty following a "sweet 16" celebration.https://t.co/qOYCCzxPxa

— New York Daily News (@NYDailyNews) November 24, 2020