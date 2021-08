VIDEO: Paso del huracán Ida por Luisiana ha dejado innumerables destrozos y miles de personas incomunicadas

Los estragos que ha dejado el huracán Ida comenzaron a tomar fuerza en la tarde del domingo, donde se dejaron ver carreteras cubiertas por las inundaciones, edificios destruidos y miles de personas incomunicadas por fallas del servicio eléctrico en el sureste de Luisiana.

La marejada ciclónica tocó tierra en Port Fourchon, y ha comenzado a abrir un camino de destrozos e innumerables pérdidas materiales mediante su avanzada por el estado.

Un video en el pueblo de Golden Meadow, ubicado aproximadamente 20 millas al norte de Porth Fourchon mostró edificios destruidos, con paredes derrumbadas y vehículos que se arrastraron por el huracán.

“Estamos recibiendo llamadas de personas atrapadas en los techos techos y estamos trabajando para tratar de llegar a ellos”, indicó el sheriff de la parroquia Terrebonne, Timothy Soignet en declaraciones a The Weather Channel, asegurando que tratan de rescatar a la mayor cantidad de personas que sea posible.

Para ejercer las labores de rescate, los encargados han tenido que sortear el peligro al navegar a través de cables eléctricos caídos y escombros entre la fuerte marejada ciclónica para poder acceder hacia los residentes que llamaron por ayuda. “Es bastante intenso aquí”, apuntó Soignet.

Informes del pueblo de Grand Isle han indicado las desastrosas condiciones que existen tras la llegada de Ida y reportaron que las inundaciones han sobrepasado los dos metros en la única carretera de la localidad y que se inundaron los edificios que prestan servicios de emergencia.

Entretanto, funcionarios estatales y locales advirtieron que los socorristas podrían tardar hasta tres días en llegar a las zonas donde se encuentran personas afectadas una vez culmine la tormenta.

En un último reporte el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva Orleans (NWS) indicó que se ha emitido una alerta de tornado tanto en Luisiana como en Alabama, Florida y Mississippi, que se mantendría hasta las 6 a.m.

A tornado watch has been issued for parts of Alabama, Florida, Louisiana and Mississippi until 6 AM CDT pic.twitter.com/gPCI0zz2sy

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 29, 2021