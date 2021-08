Huracán Ida toca tierra en Estados Unidos en categoría 4; temen que sea más devastador que Katrina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el huracán Ida podría provocar inundaciones “extremadamente peligrosas”, mientras meteorólogos estiman que podría ser más devastador que el huracán Katrina. La tormenta tocó tierra en la costa de Luisiana, cerca de la desembocadura del río Mississippi.

Se estima que el huracán Ida puede azotar Nueva Orleans con más lluvia que el huracán Katrina. Actualmente tiene vientos sostenidos de 155 mph (más de 240 kilómetros por hora) y se encuentra 2 mph de un huracán de categoría 5.

Las marejadas ciclónicas amenazadas de hasta 16 pies están haciendo comparaciones con Katrina de 2005, que derivó en la muerte de 1,833 personas hace 16 años.

Waves, wind and rain; areas all across Mississippi are feeling the impacts of Hurricane Ida, as it comes ever closer to making landfall. #HurricaneIda

🌀 #Ida LIVE blog: https://t.co/r4a6Yh4O0S pic.twitter.com/KmISJVubNA — AccuWeather (@accuweather) August 29, 2021

Aunque ya tocó tierra, los peores momentos del huracán estan por llegar a las zonas más pobladas, a menos que reduzca sus vientos en forma intempestiva.

Se espera que las áreas inmediatamente al este (a Bay St. Louis) y al oeste de esta región (a Morgan City) experimenten lluvia de 8 a 12 pies en corto periodo.

“Una inundación por marejada ciclónica extremadamente peligrosa para la vida de 9 pies o más sobre el nivel del suelo es inminente en algún lugar dentro del área desde Burns Point, Lousiana, hasta Ocean Springs, Mississippi”, advirtió el Meteorológico, que compartió un mapa con el impacto.

Extremely life-threatening storm surge inundation of 9 feet or greater above ground level is imminent somewhere within the area from Burns Point, LA, to Ocean Springs, MS. Overtopping of local levees outside of the Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System is possible#Ida pic.twitter.com/sciF8A7PRl — National Weather Service (@NWS) August 29, 2021

Se advirtió que la marejada podría sobrepasar los diques locales fuera del Sistema de Reducción de Riesgo de Daños por Huracanes y Tormentas.

El Centro Nacional de Huracanes publicó varios videos, incluido uno desde dentro del ojo del huracán, además otro que describe como “el ojo de un monstruo”.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

La Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) informó que se coordina con organizaciones no gubernamentales y otras agencias federales, además de personal de la Guardia Nacional, para apoyar labores con de los funcionarios estatales, tribales y locales.

“La sede de FEMA y los centros de operaciones regionales están activados las 24 horas”, dijo la administradora, Deanne Criswell. “Hemos colocado previamente equipos y suministros en todos los estados para garantizar que los recursos estén disponibles”.

Más de 2,000 empleados de FEMA están desplegados en Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi y Texas, además de 13 equipos de búsqueda y rescate urbano.