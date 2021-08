VIDEO: Así luce el ojo del huracán Ida, según imágenes de NOAA

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) publicó un video satelital de huracán Ida, el cual es categoría 4, pero está a poco de convertirse en categoría 5.

“El ojo de un monstruo”, escribió la cuenta oficial de satélites de NOAA.

Se espera que la tormenta toque esta tarde Louisiana, Mississippi y Alabama, pero ya comenzó a causar algunos estragos con intensas lluvias y vientos.

EYE OF A MONSTER: @NOAA's #GOESEast 🛰️ gives an up-close look at the lightning swirling around the eye of #HurricaneIda, a dangerous Cat. 4 #hurricane, nearing the coast of southeastern #Louisiana.

Please stay safe!

More: https://t.co/arzjJiHnjF#LAwx #MSwx #idahurricane #ida pic.twitter.com/QosgjNT87l

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 29, 2021