Gobernador de Louisiana desplegó Guardia Nacional Estatal y pidió a los residentes que se refugien durante las próximas 72 horas

El gobernador del estado de Louisiana, John Bel Edwars, declaró este domingo que ya desplegó al a Guardia Nacional del estado para intentar responder a la complicada situación por la llegada del huracán Ida que se encuentra en categoría 4.

Durante una conferencia de prensa, Edwars informó que más de 4,000 guardias están listos para servir, y agregó que los agentes silvestres y de pesca se encuentran disponibles para efectuar acciones de rescate.

Para operativos de rescate, el gobernador indicó que el estado posee 195 vehículos de alta mar, 73 de rescate y 34 helicópteros que se instalaron en todo el sur de Louisiana con el objetivo de respaldar misiones de rescate, rastreo y evacuaciones en la medida que sea necesario.

A los ciudadanos del estado les advirtió que deben permanecer atentos y preparados para refugiarse durante las próximas 72 horas y subrayó las complicadas condiciones que tendrán los socorristas para su labor, informó Fox News.

“No se pueden operar estos botes o vehículos de alta mar en estas condiciones y no se puede enviar un socorrista si vas a hacer que el socorrista esté en una mala situación”, aclaró Edwars.

“Es por eso que le decimos a la gente que debe estar preparado para quedarse solo durante las primeras 72 horas. Nadie debería esperar que esta noche un socorrista pueda responder a una llamada de ayuda”, agregó.

Se reportó que hasta el domingo por la tarde, más de 400,000 personas en el sur de Louisiana se quedaron sin electricidad debido al paso del huracán.

Por otra parte, Edwars indicó que espera que el sistema estatal de reducción de daños por por la llegada de Ida se mantenga “según lo previsto”.

“No hay duda de que los próximos días y semanas serán increíblemente difíciles para nuestro estado, pero estamos preparados”, sostuvo.

Entretanto, dejó claro que el sistema de reducción de daños por la marejada ciclónica le genera “una enorme confianza” y que ese sistema fue habilitado para momentos como este.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en una reciente actualización que Ida sigue manteniendo la categoría 4 y continúa siendo “extremadamente peligroso”. Indicó que el huracán se está dirigiendo muy cerca de la ciudad de Houma, en la parroquia de Terrebonne, Louisiana.

Entretanto, La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) realizó un cuadro comparativo a través de una imagen infrarroja entre el paso de Katrina en 2005 y el huracán Ida hasta el momento.

These side-by-side infrared images from @NOAA satellites show the two devastating landfalls of Hurricanes #Katrina and #Ida, which occurred #OnThisDay, exactly 16 years apart.

*Note: Images are not on the same spatial scale. pic.twitter.com/eLRi6zTwg1

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 29, 2021