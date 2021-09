Hackea dispositivo Alexa de su exnovio para acosar a su nueva pareja

No cabe duda que uno de los gadgets que han venido a revolucionar nuestro mundo, siendo de gran ayuda para nuestro día a día y que se ha convertido en un must de los hogares es Alexa de Amazon.

Alexa es un asistente virtual que es controlado por voz y que puede realizar distintas funciones, como por ejemplo responder a todo tipo de preguntas que cualquier persona le haga, acceder a mucha información, iniciar cronómetros, establecer recordatorios e incluso, hacer compras por Internet.

Sin embargo, una mujer británica de 46 años llamada Philippa Copleston-Warren le encontró otro uso y que provocó se convirtiera en noticia: acosar y hacerle la vida imposible a la nueva pareja de su exnovio.

De acuerdo a información publicada por The Sun, Philippa logró hackear el dispositivo Alexa que tenía su exnovio, con el cual terminó su relación hace más de 2 años, para así jugarle bromas pesadas y espantar a su nueva conquista.

UK: Philippa Copleston-Warren, 45, hacked into her ex's Alexa device and told his new girlfriend to 'pack up and leave'. She also allegedly used the device to flash the house lights on and off which scared the woman and made her cry. pic.twitter.com/pvcaiQnFzO

— Apex World News (@apexworldnews) October 12, 2020