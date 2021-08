Inquilinos se tomaron Manhattan para exigir a Hochul extender moratoria de rentas en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes 31 de agosto, faltando solo unas horas para la media noche, cuando expiraba la moratoria de rentas en el estado de Nueva York, cientos de manifestantes, mayormente inquilinos y activistas, se tomaron las calles de Manhattan en una protesta para exigir a la gobernadora Kathy Hochul y a la Legislatura estatal que no dilaten más las conversaciones y aprueben de una vez por todas una extensión a las protecciones contra el desalojo, que darán un compás de tranquilidad a miles de neoyorquinos afectados por la crisis del COVID.

Con pancartas y arengas reclamando que “la vivienda es un derecho humano“, y acompañados por líderes religiosos que insistieron en que es un deber de bondad tender la mano a los arrendatarios morosos y frenar por ley la opción de que se inicien procesos de desalojo, los manifestantes caminaron desde la calle 38 hasta la Tercera avenida en Manhattan, pidiendo a Hochul respaldar con hechos el apoyo que en su discurso de posesión prometió daría a los más vulnerables.

“Esta extensión de la moratoria de rentas es cuestión de vida o muerte para miles de inquilinos en todo el estado de Nueva York. Por eso queremos pedirle a ella (a la Gobernadora) y a la Legislatura que prorrogue de manera inmediata la moratoria. Hay que hacerlo ya”, aseguró Luis Gil, de la organización Make the Road NY, durante la manifestación.

Aristeo Bazurto, quien acudió a la protesta en compañía de su esposa, Yolanda Prudencio y la menor de sus cinco hijos, confesó estar con mucho temor al no saber qué pasará con él y su familia si el Estado no extiende inmediatamente la moratoria de desalojos, más aun cuando no ha recibido ninguna respuesta del Programa de Emergencia de Renta (ERAP) del Estado, que pagaría su deuda.

“Nosotros aplicamos para el apoyo hace dos meses casi, pero no nos han dado ninguna respuesta todavía. Por eso le pido a la Gobernadora que extienda esta ley de apoyo a nosotros, porque si hoy se termina esa ley, mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros”, dijo el angustiado padre de familia, quien vive en East Harlem. “Nosotros Debemos como $6,000 de renta y nos da miedo. No sabemos ni a dónde nos podríamos ir”.

Ana Gálves, de la organización CASA de El Bronx, se sumó al clamor y junto a su hija hizo un llamado urgente para que el Estado proteja a la clase trabajadora, que como ella se vio brutalmente impactada por la pandemia del COVID.

“Nosotros no estamos pidiendo una limosna, estamos exigiendo que se nos respete como seres humanos y que paren de poner obstáculos al programa de alivio de rentas. Ahí está el dinero, pero no lo entregan, entonces urge que aceleren eso, pero también que extiendan la moratoria para protegernos si esos fondos no se entregan pronto”, dijo la mexicana, quien advirtió que si no se toman medidas desde la Administración estatal, habrá una crisis muy grave. “Si no nos oyen ahora, vamos a tomarnos puentes y bloquear calles. Vamos a seguir luchando hasta que se nos haga justicia“.

La ministra religiosa Tabatha Holly criticó a los legisladores de Albany y a la Administración Hochul por no haber aprobado una extensión de la moratoria de rentas antes para haber evitado esta angustia innecesaria en miles de familias.

“Si Jesús estuviera aquí ahora, estaría molesto e indignado al ver que no se respeta el derecho de la gente a tener una vivienda y a estar tranquilos. Es urgente que el Estado tenga consideración con estos inquilinos que están desesperados”, dijo la líder religiosa.

Convocan sesión especial en la Legislatura

La asambleísta Carmen de la Rosa confirmó que para este miércoles se espera una sesión especial convocada por la Gobernadora Hochul en la Asamblea y el Senado, para votar sobre una extensión de la moratoria al menos hasta enero del próximo año.

“Va a haber sesión y aunque estoy positiva de que habrá una extensión de la moratoria, al menos hasta enero, no sabemos exactamente qué más va a pasar, pues hay colegas que quieren que sea hasta enero, otros que no quieren que se extienda y otros como yo, que pensamos que debe ir la extensión por lo menos hasta junio del 2022 para que garanticemos que ya se hayan entregado los fondos de alivios de renta”, dijo la demócrata por el Alto Manhattan.

La Gobernación no se refirió a la manifestación, pero ya habían asegurado previamente que la Gobernadora estaba sosteniendo conversaciones con la Legislatura para extender la moratoria y se espera que este miércoles haya un anuncio oficial sobre el tema.

Datos sobre la moratoria: